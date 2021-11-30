Нижегородский онкологический научный центр реализует проект "Мы – победители"

Нижегородский онкологический научный центр (НОНЦ) начал реализацию проекта "Мы –победители" в рамках госпрограммы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" при софинансировании Фонда президентских грантов.

Этот проект создан для психоэмоциональной реабилитации семей, которым пришлось столкнуться с детской онкологией. Сертифицированный клинический психолог будет проводить для них индивидуальные онлайн-консультации. Помощь окажут детям, находящимся в процессе лечения или победившим болезнь, их мамам, папам, братьям или сёстрам. В общей сложности проведут 300 консультаций.

Онлайн-формат позволит получить психологическую помощь даже тем, кто проживает в самых отдалённых уголках Нижегородской области.

Кроме того, десять семей смогут поучаствовать в фотосессии, которую НОНЦ в том числе организует в рамках проекта. В ней они поделятся своей историей победы над болезнью и возвращения к нормальной жизни, после чего будут созданы буклеты с фотографиями этих семей, которые распространят в отделениях гематологии и онкологии детской областной больницы.