Нижегородские школьники победили во Всероссийском конкурсе "Кванториада" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Школьники из Нижнего Новгорода победили во Всероссийском конкурсе детских инженерных команд "Кванториада 2021" – трека "Платформа для сбора мусора". Речь идёт о робототехниках детского технопарка "Кванториум" в приволжской столице. Ребята вошли в ТОП-5 победителей конкурса, о чём рассказали в нижегородском министерстве образования.

В составе команды-победителя "Q3Z4" Нижний Новгород представляли: Сергей Борисов, Азат Мусин, Игнатий Дикань, Илья Родюшкин и Степан Вагин. Они разработали систему для сбора мусора, состоящую из двух устройств – из платформы для сбора мусора в водоёмах и базовой станции для зарядки платформы и выгрузки мусора с помощью оператора.

– Было очень интересно воплощать задумку не только самой конструкции, но и изучать базовые знания современного промышленного дизайна, – поделился Илья Родюшкин. – Это очень крупная и разноплановая работа, так как нам приходилось решать задачи не только из области робототехники, но и программирования. Мы с удовольствием создавали прототип устройства, которое точно принесёт пользу людям, и очень довольны результатом.

Преподаватели Пётр Третьяков и Алексей Самарцев были наставниками нижегородской команды. В области промышленного дизайна неоценимую помощь ребятам оказала Ксения Чиркова.