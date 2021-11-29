Два новых кладбища для нижегородцев хотят организовать в Богородском районе

Новые кладбища намерены создать в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщил директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов на заседании Гордумы 29 ноября.

- Ведем переговоры с Министерством имущества и земельных отношений Нижегородской области по поводу выделения новых участков. В настоящее время они нам дают два земельных участка на территории богородского района. Сейчас смотрим по целесообразности устройства там новых кладбищ и по геологии, геодезии, - заметил он.

По словам Максимова, необходимо оценить экономическую целесообразность устройства там кладбищ, при необходимости -продолжить поиски подходящих участков. Также он заметил, что помимо новых участков ведутся работы и по расширению уже имеющихся кладбищ. Так, на Новосормовском кладбище выполнена расчистка, планировка и первичное благоустройство нового квартала, который позволит обеспечить захоронения на 2-2,5 года вперед. Что же касается проекта продолжения Новостригинского кладбища, то он проходит корректировку.

- На содержание кладбищ на 2022 год запланированы расходы в размере 39,5 миллионов рублей. Это соответствует уточненному плану на 2021 год. В рамках выделенного финансирования будет обеспечено содержание и вывоз мусора с20 кладбищ, а также содержание 15 вновь построенных туалетов на 15 кладбищах, - заключил он.