Нижегородские рестораторы и волонтёры провели акцию "Маленькие радости для врачей"

Рестораторы и волонтёры Нижнего Новгорода приняли участие во Всероссийской акции "Маленькие радости для врачей". Местом проведения была выбрана подстанция скорой помощи на улице Чачина Советского района города. Акция прошла в воскресенье, 28 ноября, о чём рассказали в нижегородском отделении Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".

Автоволонтёры #МыВместе привезли для работников станции скорой помощи готовые блюда и пирожки из ресторана "Мускат" и булочной "Джульетта" и пожелали сил и здоровья в борьбе с коронавирусом.

Отметим также, что акция проходит по всей России в рамках проекта #МыВместе с 25 октября.

– Это жест поддержки медицинским работникам, которые работают в больницах и ковид-госпиталях, – пояснили представители Народного фронта.

Кроме того, к акции подключились общественники, школьники, студенты, активисты ОНФ и добровольцы. Они передают врачам торты, пироги, печенье и прочие сладости. А предприниматели делятся с медиками продукцией своих магазинов, кофеен и ресторанов.