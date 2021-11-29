Работы по обновлению нижегородской «Швейцарии» будут завершены до 20 декабря

Благоустройство парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде будет выполнено к 20 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в городском депстрое.

По информации департамента, эта дата прописана в муниципальном контракте с подрядчиком АО ГК «ЕКС». В настоящее время техническая готовность объекта составляет 95%.

- В настоящее время завершаются работы по устройству объектов ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, монтажу опор освещения и установке парковых объектов, - добавили в МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода».

Напомним, в августе парк «Швейцария» открыли для посетителей. Основные работы в нем уже выполнены, однако кое-где благоустройство еще продолжается. По состоянию на сегодняшний день, парк продолжает работать в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что в нижегородской «Швейцарии» открылся планетарий.