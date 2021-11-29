Нижегородские ЗАГСы могут запретить приглашать музыкантов на регистрацию

ЗАГСы Нижегородской области могут запретить приглашать музыкантов на регистрацию брака. Это прописано в специальном постановлении от ГУ ЗАГС региона, опубликованном на сайте нижегородского регионального правительства. Документ содержит в себе перечень действий и вещей, недопустимых при торжественной государственной регистрации заключения брака.

Условия будут касаться всех отделов ЗАГСа Нижегородской области. В настоящий момент они проходит независимую антикоррупционную экспертизу (с 27 ноября до 3 декабря 2021 года).

Если проект будет принят, то будущие браки должны быть заключены в специально оформленном помещении отдела ЗАГС, в котором присутствуют предметы государственной символики РФ. Время проведения церемонии не должно превышать установленное Административным регламентом.

Присутствовать на церемонии, помимо молодожёнов, может определённое количество друзей и родственников. Уточнять это количество следует в индивидуальном порядке в нужном отделении ЗАГСа.

Под запретом оказались: распитие спиртных напитков, курение, пользование мобильной связью, использование собственного сценария, пребывание в верхней одежде, крупногабаритные предметы, использование своей музыкальной аппаратуры и приглашение самодеятельных и профессиональных музыкантов.