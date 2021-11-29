Новый пункт обслуживания транспортных карт откроется в Нижнем Новгороде 1 декабря. Фото: компания "Ситикард"

Еще один пункт обслуживания транспортных карт откроется в Нижнем Новгороде 1 декабря. Он будет расположен на первом этаже отдельно стоящего здания на улице Гордеевской, 8. Учреждение заработает в правом крыле, сообщили в пресс-службе компании «Ситикард».

Новый пункт обслуживания пользователей открылся взамен учреждения, расположенного в Гордеевском универмаге - он с 30 ноября прекращает свою работу.

Новый пункт «Ситикард» будет работать с 9:00 до 20:00 без выходных. Перерыв на санитарную обработку ежедневно с 12:00 до 12:15 и с 15:00 до 15:15. Специалисты «Ситикард» напоминают, что при посещении клиентских пунктов необходимо надевать маску.

Отметим, что пункты обслуживания держателей транспортных карт работают сейчас в большом количестве по всему Нижнему Новгороду. Как правило, они располагаются в отделениях Почты России, Сбербанках или киосках Печати.