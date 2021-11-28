Уголовное дело завели на жителя Ветлуги, который избивал свою жену и детей около года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

21-летняя потерпевшая, которая в данный момент находится в декретном отпуске по уходу за двумя детьми, написала заявление в полицию Ветлуги. Она сообщила, что ее ранее судимый муж в течение 2021 года неоднократно избивал ее и причинял психические страдания.

Так, например, мужчина 96-го года рождения в январе ударил свою жену в левый глаз, в июне – во время отдыха нанес несколько ударов ногами в области бедра. При этом отмечается, что летом он неоднократно избивал потерпевшую, кричал, выражался нецензурным языком, выхватывал из рук телефон, угрожал физической расправой и даже один раз выгнал жену вместе с детьми из дома.

В сентябре 2021 года 25-летний мужчина приехал к жене, чтобы помириться. Однако она из-за страха очередных побоев не захотела пускать его в квартиру. Тогда муж нецензурно выругался, начал бить в дверь ногой и непрерывно дергать ручку.

Сейчас по признакам состава преступления, предусмотренного статьей части 1 статьи 117 УК РФ - истязание, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.