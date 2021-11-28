Дни открытых дверей проведут для нижегородцев с ограниченными возможностями

Центры занятости Нижегородской области проведут дни открытых дверей для жителей региона с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 9 декабря 2021 года. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Специалисты центра занятости помогут им найти работу, оценят личные качества и мотивацию, расскажут о ситуации на рынке труда, услугах службы занятости населения, ознакомят с действующим трудовым законодательством, услугах службы занятости населения и банком вакансий.

Для подробной информации необходимо обратиться в районные центры занятости населения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!