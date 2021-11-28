Дни открытых дверей проведут для нижегородцев с ограниченными возможностями

Центры занятости Нижегородской области проведут дни открытых дверей для жителей региона с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 9 декабря 2021 года. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области
Специалисты центра занятости помогут им найти работу, оценят личные качества и мотивацию, расскажут о ситуации на рынке труда, услугах службы занятости населения, ознакомят с действующим трудовым законодательством, услугах службы занятости населения и банком вакансий.
Для подробной информации необходимо обратиться в районные центры занятости населения.
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