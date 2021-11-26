Жителя Выксы приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство, кражу и оскорбление полицейских

В Выксе пресекли преступную деятельность местного жителя, который в течение года был замечен в краже, оскорблении полицейских и избиении, повлекшем за собой смерть. Местный суд приговорил 20-летнего юношу к десяти годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- Свою вину молодой человек признал частично. В ходе предварительного расследования он был заключён под стражу, - уточнили следователи.

Выяснилось, что юноша пошёл по наклонной в 2021 году, когда в январе попытался обокрасть продуктовый магазин. Злоумышленник как раз взламывал замок входной двери, но, заметив приближающийся автомобиль, решил не рисковать быть пойманным и скрылся с места преступления.

В следующий раз парень нашёл на свою голову новых приключений, находясь на улице Вавилина. Он публично обматерил двух сотрудников полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Новое преступное похождение произошло в феврале, когда подсудимый украл банку кофе из магазина. Неизвестно сколько бы ещё продолжалось это хулиганство, но прекратилось всё в один трагичный миг.

Это случилось 21 марта, когда молодой человек пришел к своему соседу в гости и стал с ним выпивать. Застолье затянулось, а количество алкоголя в крови мужчин превысило норму, и слово за слово началась ссора. В какой-то момент 60-летний хозяин квартиры оскорбил родителей подсудимого, вовсе не подозревая, куда это всё заведёт.

- В результате произошедшего конфликта подсудимый жестоко избил своего соседа не только руками и ногами, но и стеклянной бутылкой, - рассказали следователи. - От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Таким образом, суд признал 20-летнего жителя Выксы виновным по следующим статьям уголовного кодекса: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», «Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», «Оскорбление представителя власти» и «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

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