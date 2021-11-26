Женщину со 100% поражения лёгких спасли нижегородские медики

54-летнюю женщину со 100% поражения лёгких спасли медики нижегородской больницы №28. Историей этого чуда они поделились на официальной странице медучреждения в Instagram.

– Мария Юрьевна была госпитализирована в нашу больницу с тотальным (100%) поражением лёгких в начале августа, – рассказали представители больницы. – Почти месяц за жизнь пациентки боролась команда реанимационного отделения. Почти месяц – различные методики респираторной поддержки, в том числе и аппаратная ИВЛ. И ещё полтора месяца – в инфекционном отделении N4.

Недавно Мария заглянула навестить и поблагодарить врачей за спасение. Медики отметили, как рады они были видеть здоровую и цветущую женщину.

– Какое счастье было увидеть другую картину на повторном КТ с практически полным регрессом поражения лёгких, – добавили медики.

Спасённая Мария рассказала о своих чувствах от этой встречи:

– Каждый день благодарю Бога и врачей за спасение. Я даже в страшном сне не могла представить, что со мной такое произойдёт, что окажусь буквально на грани жизни и смерти. Чтобы выжить с таким поражением лёгких, должно было случиться чудо… К счастью, рядом оказались люди, которые подарили мне жизнь и помогли вернуться домой. Живой. Труд медиков — это подвиг, я преклоняюсь перед их силой и выносливостью.