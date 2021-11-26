Поставщика оборудования для нижегородской больницы №5 осудят за мошенничество на 4,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет директор коммерческой фирмы, подозреваемый в крупном мошенничестве при поставках оборудования в больницу №5. Медицинскому учреждению был причинен ущерб на сумму более 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Всё произошло в 2020 году. Некая фирма заключила госконтракт на поставку современного оборудования для лечения коронавирусных больных. Оборудование было б/у, но поставщик это скрыл, предоставив липовую документацию, выдав аппараты 2006 года за новые. Руководство учреждения подписало акт приемки, и подрядчику перечислили деньги. Потом, когда обман вскрылся, на директора фирмы завели уголовное дело о мошенничестве на сумму 4,56 млн рублей.

- Свою вину фигурант признал в полном объеме, ущерб, причиненный медицинскому учреждению, возместил. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.