Четыре года условно получил балахнинский чиновник за строительство незаконной парковки

В Балахнинском районе чиновника осудили за превышение должностных полномочий. Бывший глава администрации рабочего поселка Большое Козино получил четыре года условно, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Преступление было совершено в далеком 2014 году. Чиновник организовал строительство парковки на участке земель сельхозназначения.

- Проведенной в ходе предварительного расследования судебной экспертизой установлен причиненный ущерб, который превысил 17 миллионов рублей, - подчеркнули в СУ СК.

На чиновника завели уголовное дело, а с госслужбы уволили. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, также в течение двух лет он не сможет занимать должности на госслужбе.