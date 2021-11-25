Бывший директор нижегородского МП "ЕЦМЗ" незаконно платил себе премии

Бывший руководитель нижегородского муниципального предприятия "Единый центр муниципального заказа" незаконно платил себе премии. Об этом сообщила прокуратура региона. Ведомство проводит проверку соблюдения предприятием требований бюджетного законодательства и о противодействии коррупции.

Прокуратура установила, что в течение 2020-2021 годов экс-директор МП несколько раз утверждал приказы о выплате себе премий, материальной помощи и стимулирующих надбавок.

Более того, эти действия не были согласованы учредителем организации, что противоречит установленному муниципальным правовым актом порядку. Действия руководителя причинили ущерб учреждению на сумму, превышающую 600 тысяч рублей.

Прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье о хищении чужого имущества, совершённом лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.