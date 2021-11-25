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Происшествия25 ноября 2021 19:25

Бывший директор нижегородского МП "ЕЦМЗ" незаконно платил себе премии

В отношении него возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества в крупном размере
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Бывший руководитель нижегородского муниципального предприятия "Единый центр муниципального заказа" незаконно платил себе премии. Об этом сообщила прокуратура региона. Ведомство проводит проверку соблюдения предприятием требований бюджетного законодательства и о противодействии коррупции.

Прокуратура установила, что в течение 2020-2021 годов экс-директор МП несколько раз утверждал приказы о выплате себе премий, материальной помощи и стимулирующих надбавок.

Более того, эти действия не были согласованы учредителем организации, что противоречит установленному муниципальным правовым актом порядку. Действия руководителя причинили ущерб учреждению на сумму, превышающую 600 тысяч рублей.

Прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье о хищении чужого имущества, совершённом лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.