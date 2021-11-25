ПИМУ приобрёл новое здание на 340 мест под общежитие в Нижнем Новгороде

Приволжский исследовательский медицинский университет приобрёл новое здание на 340 мест под общежитие в Нижнем Новгороде для своих студентов. Об этом сообщил ректор учебного заведения Николай Карякин в своём Instagram.

— Пожалуй, впервые за историю университета мы приобрели новое здание. Это гостиница на 340 мест в микрорайоне Щербинки, недалеко от автостанции на проспекте Гагарина, — рассказал он.

По словам Карякина, площадь будущего общежития составляет 4200 квадратных метров. На сегодняшний день дефицит мест в общежитиях ПИМУ достигает трёх тысяч. Ректор назвал приобретение нового здания "серьёзным расширением".

— Гостиница снимает остроту проблемы, только по проекту с Узбекистаном в Нижний Новгород дополнительно прибудут более 300 студентов, — добавил он.