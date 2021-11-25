Третья режиссёрская лаборатория современной драматургии проходит в нижегородском Центре театрального мастерства. ФОТО: Рита Хорошо

Третья режиссёрская лаборатория современной драматургии проходит с 22 по 29 ноября в нижегородском Центре театрального мастерства (ЦТМ). Автором проекта является Виктор Рыжаков. Реализацию ЦТМ поддерживает Школа-студия МХАТ и театр "Современник".

Эскизы спектаклей по пьесам драматургов создадут меньше чем за неделю нижегородские артисты вместе с режиссёрами-магистрантами курса Виктора Рыжакова. За основу возьмутся спектакли, представленные в 2021 году на фестивале молодой драматургии "Любимовка".

– Эскиз спектакля – то же, что и эскиз картины, если сравнить театр с живописью. По сути, его скелет, мини-постановка, отражающая суть режиссёрского подхода, – добавили организаторы ЦТМ.

На показы эскизов спектаклей приглашают зрителей. Показы пройдут 28 и 29 ноября. Расписание, условия посещения и билеты можно найти на сайте. Посетить мероприятия могут только нижегородцы старше 18 лет.

– После каждого спектакля пройдут обсуждения. По итогам голосования экспертного совета и зрителей, которые посетили все показы, будут отобраны эскизы, которые в доработанном до полноценных постановок виде войдут в репертуар ЦТМ, – заверили организаторы.