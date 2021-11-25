Нижегородка Екатерина Крупина отметила столетний юбилей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородка по имени Екатерина Петровна Крупина отметила свой столетний юбилей вчера, 24 ноября. От лица мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева её поздравил глава Канавинского района Олег Алёшин.

– Прожив целый век, Екатерина Петровна стала свидетелем и участником многих исторических событий, которые в корне изменили ход истории и повлияли на все ныне живущие и будущие поколения, – отметил Олег Алёшин. – Её крепкому и сильному духу можно только позавидовать. От всей души и от всего сердца желаю Екатерине Петровне прожить ещё много лет в окружении своей любящей и заботливой семьи!

Екатерина Петровна – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, одна из 11 долгожителей-участников ВОВ, проживающих в Нижнем Новгороде. Она родилась в городе Горьком 24 ноября 1921 года. Окончив школу, поступила на биологический факультет Горьковского университета. Во время войны вместе с другими студентами копала противотанковые рвы. Когда война закончилась, Екатерина продолжила работать на Горьковской санэпидемстанции до самой пенсии. В любви и согласии Екатерина Петровна прожила со своим мужем больше 60 лет. Они воспитали сына и дочь, дали им образование. Женщина была награждена медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг".

Юбилярше вручили цветы, подарки и благодарность от главы Канавина. Более того, ей передали поздравительные открытки от имени президента РФ и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.