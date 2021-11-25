Десять нижегородских школьников получили награды за героизм в экстремальных ситуациях

Десять нижегородских школьников получили награды за проявленный героизм в экстремальных ситуациях, спасая чью-то жизнь. Этим ребятам от 11 до 17 лет, они родом из разных уголков региона. Подробностями поделились в правительстве Нижегородской области.

Торжественная церемония награждения прошла в молодёжном центре "Высота" в Нижнем Новгороде 25 ноября. Правительственные награды (медали Совета Федерации "За проявленное мужество" и благодарственные письма сенатора РФ Александра Вайнберга) в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" получили:

- 14-летний Лев Титов;

- 16-летний Артём Семёнов;

- 17-летний Степан Пантуров;

- 17-летний Владислав Беляков;

- 14-летний Егор Голышев;

- 14-летний Александр Давыдов;

- 12-летняя Анастасия Демидова;

- 11-летний Ефим Демидов;

- 14-летний Андрей Толкачёв;

- 15-летняя Олеся Ермакова.

Эти дети спасли человека на воде, при пожаре, кто-то смог отбить маленького ребёнка от потенциального насильника, другие принимали участие в тушении огня.

– Дорогие ребята, спасибо вам за то, что в трудную минуту, когда нужно было быстро сориентироваться, вы приняли решение, которое помогло спасти чью-то жизнь, – обратилась к героям министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. – Честно говоря, история каждого ребёнка трогает до глубины души.

– Спасибо просто за то, что вы есть. За то, что вы растёте такими мужественными, готовыми пожертвовать собой ради других люди, мы все гордимся, что вы наши земляки. Для меня большая честь вручить вам награды, – поблагодарил Александр Вайнберг.