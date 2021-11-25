Нижегородские водители автобусов работают в две смены

Водители нижегородских автобусов работают в две смены из-за нехватки персонала. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области, отвечая на жалобы нижегородцев в социальных сетях: те недовольны, что ждать автобус иногда приходится по часу.

– На остановке "метро Буревестник" простояла 40 минут, приехал один единственный за это время автобус, не было ни трамвая номер 6, ни автобусов, – пишет женщина. – В этот затолкаться нереально. В итоге до центра Сормова пошла пешком. У нас в Нижнем Новгороде, видимо, только пешком можно куда-либо попасть.

Многие другие жители города поделились аналогичным печальным опытом:

– Живём в Советском районе, ездить не на чем. В сторону Московского вокзала остался только 61 автобус из Печёр, который ходит раз в час-полтора. Была 34 маршрутка – так и её забрали, – поделилась нижегородка.

– После 19:40 и с 15:00 до 16:00 с Буревестника уехать нереально. Уже 3 года мучаюсь, – добавила третья.

На этом гневные комментарии горожан не закончились.

С официальной страницы нижегородского Минтранса ответили:

– К сожалению, разным болезням подвержены не только пассажиры, но и водители. Сейчас многие находятся на больничном, что, естественно, приводит к увеличению интервалов или более раннему окончанию движения автобусов. Те, кто работает, работает зачастую в две смены, чтобы хоть как-то сохранить нормальный график. Но полностью восстановить работу общественного транспорта пока не представляется возможным.