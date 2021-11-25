Лучшие студенты ННГАСУ получили именные стипендии Теплоэнерго

Лучшие студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета профильных направлений подготовки в очередной раз получили специальные стипендии АО «Теплоэнерго».

Победителями конкурсного отбора в первом семестре 2021-2022 учебного года стали магистранты 2 курса направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» Ксения Левончук, Кирилл Вяхирев и Екатерина Зайцева, студентка 4 курса бакалавриата направления подготовки «Строительство» Екатерина Ширяева и студентка 4 курса бакалавриата направления подготовки «Техносферная безопасность» Юлия Кангина. Для победы в конкурсе студенты представили свои проекты по совершенствованию производственных процессов на предприятии. Каждый из победителей в течение семестра будет получать именную стипендию «Теплоэнерго» в размере пяти тысяч рублей.

Торжественное награждение студентов – победителей конкурсного отбора на получение стипендий АО «Теплоэнерго» прошло в ННГАСУ. Дипломы победителям вручил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин. Он поблагодарил руководство вуза за сотрудничество, а студентов – за высокое качество работ и интересные идеи.

«Наше сотрудничество с вузом носит разноплановый характер. Мы заинтересованы и в научном потенциале университета, и в работе со студентами как будущими профессионалами. Новые знания и смелые идеи просто необходимы, если мы хотим развивать теплоэнергетику и делать нашу работу все более эффективной», - заявил Илья Халтурин.

И.о. ректора ННГАСУ Дмитрий Щеголев отметил, что практические знания дают возможность студентам профессионально развиваться, и АО «Теплоэнерго» активно помогает им в этом.

Одна из стипендиаток – Юлия Кангина - уже является сотрудником АО «Теплоэнерго». Девушка ранее участвовала в стипендиальном конкурсе предприятия, и ее конкурсное эссе на тему обеспечения безопасности на производстве настолько заинтересовало управление безопасности труда, что ее пригласили на работу.

«Я еще продолжаю учиться, и в Теплоэнерго мне помогают, поддерживают, при этом уже поручают ответственную работу. Я рада, что учась на четвертом курсе, я стала членом этой отличной команды», - сказала Юлия Кангина.