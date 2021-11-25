688,7 млн рублей направят на управление имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода в 2022 году

688,7 миллиона рублей выделят на управление имуществом и земельными ресурсами из городского бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год. 394,8 миллиона рублей из них направят на капитальный ремонт вагонов метро и оплату ежегодных лизинговых платежей. Об этом сообщили в Гордуме столицы Приволжья на сегодняшнем заседании, где рассматривался проект нижегородского бюджета на будущий год и плановый период 2023-2024 годов.

17,5 миллиона рублей заложены на расходы на содержание и управление имуществом муниципальной казны, 23,8 миллиона рублей – на выкуп помещений в аварийных жилых домах, 31,2 миллиона рублей – на постановку на кадастровый учёт объектов недвижимости и земельных участков, 31,1 миллиона рублей – на обеспечение деятельности МКУ "ДЭМОНИ", 30 миллионов рублей – на снос объектов нежилого фонда, 5,9 миллиона рублей – на оценку рыночной стоимости объектов для нужд города, а также 100 миллионов рублей – на приобретение имущественного комплекса в Автозаводском районе.

В том числе в Гордуме отметили, что доходы на 2022 год должны составить 2 миллиарда 766 миллионов рублей согласно плану. От запланированных 2 миллиардов 754 миллионов рублей доходов в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год на деле поступило 89,9% от этой суммы.