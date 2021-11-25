Жительница Московской области украла багаж в аэропорту Нижнего Новгорода

Жительница Московской области бездумно решила присвоить себе чужой багаж в аэропорту Нижнего Новгорода. Теперь женщине грозит срок до двух лет лишения свободы, о чём рассказали в УТ МВД России по ПФО.

По данным ведомства, с заявлением о краже багажа в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода обратился представитель авиапредприятия. Он сообщил, что дорожную сумку похитили с ленты транспортёра. Она была доставлена в приволжскую столицу из Казани досылочным багажом для одного из пассажиров.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции была установлена подозреваемая в совершении кражи. Ею оказалась 32-летняя жительница Московской области, – заявили в УТ МВД России по ПФО. – Женщина рассказала, что приехала в Нижний Новгород в командировку.

В аэропорту она заметила красивую дорожную сумку, оставшуюся на транспортировочной ленте, пока забирала свой багаж. Подозреваемая подождала какое-то время, убедилась, что никто за ней не наблюдает, и забрала понравившуюся вещь с собой.

– Сумма ущерба, причинённого потерпевшему, составила более 16 тысяч рублей, – добавили в ведомстве. – Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, полиция поделилась записью с камер видеонаблюдения.