В поселках Дзержинска началась установка противопожарных датчиков

В начале текущей недели в соответствии с предложением Главного управления МЧС России по Нижегородской области и в связи с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска активизирована работа по защите населения от пожаров в жилых помещениях на территории городского округа. В жилые дома на безвозмездной основе устанавливаются автономные дымовые микропроцессорные оптико-электронные извещатели.

«Началась масштабная совместная работа муниципального учреждения «Гражданская защита» и Управления социальной защиты населения города Дзержинска по профилактике роста числа жертв при пожарах в жилых домах. Статистика пожаров с гибелью людей не радует. При этом наибольшее количество пожаров и жертв огня наблюдается именно в частном жилом секторе, - отметил Алексей Шевелев, директор МБУ «Гражданская защита». - Работа началась с поселка Пыра и далее будет продолжена во всех поселках городского округа. На сегодняшний день автономный пожарный извещатель является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров».

Администрацией города Дзержинска на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей в количестве 721 штука из резервного фонда бюджета города были выделены денежные средства в сумме более 200 тысяч руб. До конца текущего года на безвозмездной основе извещатели будут установлены в дома представителей «группы риска», многодетных семей и одиноко проживающих пожилых людей.

В случае возникновения подозрений на мошеннические действия в связи с проведением работ по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе городского округа г. Дзержинск, жители населённых пунктов могут позвонить по телефонам: 112 (39-09-00), секретарь МБУ «Гражданская защита» т.26-07-53. Кроме того, необходимо обращать внимание на наличие удостоверений у соответствующих представителей вышеуказанных организаций.

Напомним, с 2018 года автономные пожарные извещатели были установлены в 282 жилых домах в поселках городского округа город Дзержинск.