Депутаты городской Думы ознакомились с концепцией развития территории улицы Кожевенной

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода 24 ноября 2021 года ознакомились с концепцией развития территории улицы Кожевенной и прилегающих переулков. Председатель правления Нижегородского регионального благотворительного фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков представил концепцию развития на заседании городской Думы и провел экскурсию по улице Кожевенной. В экскурсии приняли участие Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, депутат городской Думы Сергей Пляскин, директор департамента развития предпринимательства администрации города Александр Симагин и начальник управления туризма департамента развития предпринимательства Елена Мишина.

Как рассказал Александр Сериков, проект историко-культурного туризма «Миллионка», который разработал фонд «Земля Нижегородская», получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта планируется развитие территории от улицы Широкой до Чкаловской лестницы и от Нижне-Волжской набережной до бровки Кремля. Заброшенная на протяжении ряда лет территория была благоустроена в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Здесь планируется создать новое немузейное арт-пространство, в котором будут проводиться событийные туристские мероприятия: фестивали, выставки, турниры, арт-презентации.

Председатель правления фонда «Земля Нижегородская» пояснил, что пространство будет демонстрировать систему ценностей среды и быта нижегородского босячества, в которых создавал свои произведения Максим Горький. А главная задача – создание туристического потока.

Александр Сериков рассказал участникам экскурсии об истории зданий, расположенных в границах территории развития, проекте туристического маршрута, о местах и среде обитания прототипов героев пьесы Максима Горького «На дне», показал работу «Живого музея ремесла» общественной организации «Палата ремесел Нижегородской области». Кроме того, участники экскурсии ознакомились с уличной выставкой «Миллионка: быт и нравы», побывали в воссозданной ночлежной квартире на месте нахождения «Ночлежки» в 19 веке (дом №10 по улице Кожевенной), а также в мастерской художника Вахтанга Джаниашвили.

«Я благодарен городской Думе и Олегу Вениаминовичу за предоставленную возможность показать депутатам эту территорию – как она выглядит сейчас и рассказать, что нужно сделать для ее развития. На мой взгляд, это крайне важно, потому что вопрос находится на рассмотрении в городской администрации. Наша задача – совместно выработать концепцию, чтобы уже со следующего туристического сезона жизнь здесь была более активной», – рассказал Александр Сериков.