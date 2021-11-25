Депутаты ЗСНО поддержали законопроект о QR-кодах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов. Соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе заседания регионального парламента 25 ноября.

Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которым для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов и прочих учреждений потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию от ковида, медотвод или перенесенное заболевание.

12 ноября этот законопроект был внесен в Госдуму, которая в свою очередь отправила его на рассмотрение в регионы. И вот нижегородские парламентарии, ознакомившись с документом, его поддержали. Из 50 депутатов 42 проголосовали за, 7 – против и один воздержался. Таким образом, решение было принято.

- До 14 декабря мы должны направить в Госдуму свое решение о поддержке данного закона и наши предложения по его развитию, - подчеркнул председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен законопроект о QR-кодах, состоится 16 декабря.