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Новости компаний25 ноября 2021 11:16

Преподаватели из Дзержинска пройдут повышение квалификации на базе Мининского университета

Обучение пройдет по двум направлениям - национальному проекту “Образование” и региональному “Учитель будущего”
Елена Дианова
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Преподаватели из Дзержинска пройдут повышение квалификации на базе Мининского университета

Преподаватели из Дзержинска пройдут повышение квалификации на базе Мининского университета

Повышение квалификации по программе Мининского университета “Лидерство в образовании: командная траектория” пройдут руководители 12 образовательных учреждений Дзержинска, а также департамента образования администрации города Дзержинска. Обучение началось 24 ноября, а всего до 30 декабря свою квалификацию повысит 51 человек.

Курс повышения квалификации руководителей образовательных организаций города Дзержинска реализуется в рамках двух проектов - национального проекта “Образование” и регионального “Учитель будущего”. На мероприятии открытия курса в Точке кипения Мининского университета присутствовали министр молодежной политики и образования Ольга Петрова, ректор Мининского университета Виктор Сдобняков и глава города Дзержинска Иван Носков.

Программа “Лидерство в образовании: командная траектория” уникальна, она полностью соответствует тем задачам, которые сейчас стоят перед школами.

- Мы понимаем, что школа - это не отдельно взятые директор или завуч, а команда, которая делает школу именно такой, чтобы она стала вторым домом для детей, - сказала на открытии курсов министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. - Мы стремимся к тому, чтобы для каждого ребенка выстраивалась индивидуальная образовательная траектория. И здесь необходимы компетенции лидерства и командной работы - очень сложные и важные софт скиллс.

Она пожелала слушателям программы по максимуму использовать экспертность Мининского университете в этом направлении и выразила уверенность, что следом за Дзержинском программа будет востребована и в других муниципалитетах Нижегородской области.

Программа «Лидерство в образовании: командная траектория» ориентирована на научно-методическое сопровождение эффективной деятельности руководителей образовательных организаций. Важным показателем в данном направлении является создание в образовательных учреждениях таких команд управления, которые наилучшим образом решают приоритетные задачи государственной политики в области образования.

- Мининский университет - важное звено в реализации федеральной повестки Министерства просвещения РФ, также мы являемся профессиональным помощником региона в повышении качества образования, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Образование - это прежде всего учитель. Мы реализуем программы по сопровождению педагога на протяжении всего жизненного профессионального цикла и сформировали модель непрерывного опережающего развития педагога. Эта поддержка происходит через различные ресурсы: центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, центр научно-методического сопровождения, а в скором времени - Педагогический технопарк “Кванториум” и Технопарк универсальных педагогических компетенций. У нас есть разнообразные модели взаимодействия со школами, например, психолого-педагогические классы, базовые школы. Таким образом, мы накопили внушительный опыт в разработке различных образовательных программ, одна из которых - «Лидерство в образовании: командная траектория».

Программ состоит из четырех модулей:

- анализ ситуации: ограничения и тренды, влияющие на развитие образовательной организации;

- целеполагание и моделирование процессов и проектов в системе общего образования;

- новая модель школы: модернизация базовых процессов;

- ресурсное планирование и обеспечение проектов стратегического развития; экспертное оценивание.

По итогам курса, слушатели овладевают способами внедрения новых методов обучения и воспитания, могут оценивать качество образования с использованием инструментария международных сравнительных исследований, формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, создавать систему самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся и многое другое.

- Вопросам образования в Дзержинске уделяем особое внимание, так как именно от качества наших образовательных программ зависят перспективы развития города, - сказал на открытии курсов глава города Дзержинска Иван Носков. - Именно в школе начинают готовить будущих ученых, инженеров, строителей, химиков, врачей. Но школа без грамотного руководителя невозможна, поэтому сегодня так важно подготовить не только хороших учителей, но и управленцев в сфере образования. Таких, которые могут предложить что-то новое, сохранив лучшие традиции. Всем участникам программы «Лидерство в образовании» я желаю успехов. Ждем от вас новых идей и проектов. И благодарю специалистов университета за плодотворное сотрудничество, надеюсь, оно будет продолжаться еще долгие годы.

Обучение руководителей образовательных учреждений по программе Мининского университета проходит уже во второй раз. Первыми в прошлом году повышение квалификации прошли 35 руководителей образовательных учреждений Нижнего Новгорода.

Фото пресс-службы Мининского университета