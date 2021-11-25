ВТБ в Нижегородской области возглавил Всеволод Евстигнеев

Управляющим банка ВТБ в Нижегородской области назначен Всеволод Евстигнеев. В новой должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития розничного и корпоративного бизнеса ВТБ и укрепление позиций банка в регионе.

Всеволод Евстигнеев родился в Нижнем Новгороде в 1975 году. Окончил социально-экономический факультет ННГТУ им. Алексеева по специальности «менеджмент». Карьеру в банковской отрасли начал в 2003 году в Волго-Вятском банке Сбербанка, где занимал различные руководящие должности.

«Нижегородский регион как центр одного из крупнейших федеральных округов страны стратегически важен для ВТБ. Сегодня мы активно присутствуем на банковском рынке города и области и выдаём каждый пятый потребительский кредит и ипотеку. По итогам трех кварталов нынешнего года ВТБ увеличил объём кредитования населения региона почти на 40%, портфель привлеченных средств вырос почти на 20%. Опыт и профессионализм Всеволода Евстигнеева позволят команде ВТБ решить наши стратегические задачи: нарастить объём бизнеса во всех сегментах, активно внедрять цифровые продукты и сервисы, развивать новую технологичную сеть, а также успешно завершить интеграцию «Саровбизнебанка» с ВТБ», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«ВТБ в регионе сегодня обслуживает свыше 14 тысяч организаций и более 280 тысяч физических лиц. В экономике Нижегородской области высока доля промышленных предприятий, при этом значительный вклад в нее вносит малый и средний бизнес. ВТБ стратегически фокусируется на цифровизации сервисов, активно переводя все продукты и услуги как для розничных, так и корпоративных клиентов в онлайн формат. Планируем также ориентироваться на адресный, индивидуальный подход к клиентам для формирования доверительных финансовых отношений с населением, предприятиями и крупными компаниями региона», - комментирует управляющий банком ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

По результатам работы за 9 месяцев 2021 года общий кредитный портфель ВТБ в регионе составил 108 млрд рублей (+14% к началу года). Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 15% и достиг 151,7 млрд рублей. В розничном сегменте кредитный портфель вырос на 18% и на 1 октября превысил 63 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель подразделения составил 44,6 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 9%.