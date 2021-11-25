Свыше 1,7 млн рублей направят на охрану взорвавшегося дома на Краснодонцев в 2022 году

Свыше 1,7 миллиона рублей направят на охрану дома и личного имущества жильцов дома №17 по улице Краснодонцев Автозаводского района в Нижнем Новгороде в 2022 году. Изначальная цена за оказание услуг составляла почти 2 миллиона рублей, но в ходе торгов снизилась на 9%. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Известно, что у взорвавшегося дома на Краснодонцев выставят два круглосуточных невооруженных поста охраны. Сотрудники будут работать посменно с 08:00 до 08:00 следующих суток.

Также на объекте будет осуществляться пультовая охрана. Так, при получении сигнала на охраняемый объект будет приезжать экипаж специально обученных сотрудников охраны.

Средства на эти цели возьмут из городского бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Среди основных требований: обеспечение сохранности вверенного имущества; запрет доступа к объекту охраны всем, кроме спецслужб в случае необходимости и ответственных лиц от администрации города. Также необходимо сразу же уведомлять о фактах нарушения целостности охраняемого объекта, повреждения дверей, замков или о несанкционированном проникновении на объект.

На электронный аукцион было подано две заявки. Победителем стало ООО Частная охранная организация «Скала-НН», ими за работу было предложено взять 1 миллион 753 тысячи рублей. Другая заявка была подана от частной охранной организации «Багира», которые предложили цену в 1 миллион 763 тысячи рублей.

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