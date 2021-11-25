За ночь с улиц Нижнего Новгорода вывезли 773 кубометра снега

Работа не прекращалась ни на минуту. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Вечером 24 ноября Нижний Новгород накрыла снежная метель, в связи с чем на уборку дорог в ночную смену вышло 156 единиц дорожной техники и 212 дорожных рабочих. За ночь с улиц города было вывезено 773 кубометра снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Пока ночью шёл снег, 81 комбинированная дорожная машина обрабатывала улицы города противогололёдными материалами, после снегопада упор делали на расчистку тротуаров, - рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранним утром на помощь в борьбе со снегом также вышло 733 дорожных рабочих и 305 единиц техники.

По словам властей, в настоящее время важно не расслабляться и делать всё заблаговременно: обрабатывать дороги, держать технику в состоянии полной готовности, чтобы снегопады не вызвали трудностей.

Так, в Нижегородском районе дороги района дважды обрабатывались реагентами, а тщательное внимание уборки снега было проведено на тротуарах, остановках и пешеходных переходах для удобства нижегородцев, которые с утра отправились на работу.

Тем временем в Советском районе ночью задействовали в уборке снега 8 комбинированно-дорожных машин, 4 трактора типа МТЗ и 25 человек.

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