Ночную парковку запретят на улицах Генкиной и Рокоссовского с 16 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и остановку транспортных средств запретят на улицах Генкиной и Рокоссовского в Нижнем Новгороде с 16 декабря. Речь идёт об участке улицы Генкиной от улицы Ванеева до Родниковой, а также на участке улицы Маршала Рокоссовского от улицы Маршала Малиновского до улицы Генерала Штеменко. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемами изменённого движения.

Ограничения будут действовать по вторникам и четвергам с 00:00 до 06:00.

ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

– Изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента рекомендуют нижегородцам быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.