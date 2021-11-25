Выгрузка слябов на Выксунском металлургическом заводе ускорилась благодаря ПГК

Выксунский металлургический завод, находящийся в Нижегородской области, приступил к увеличению объемов производства. В связи с этим предприятию понадобилось большее количество слябов (это толстые стальные заготовки прямоугольного сечения). Первая грузовая компания помогла ускорить их выгрузку на производственной площадке на 14 часов.

“Мы предложили клиенту увеличить складские площади и изменить логистику”, - говорит директор нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный. К работе подключились коллеги из НЛМК, РЖД и предприятия, которое занимается выгрузкой и хранением слябов на ВМЗ.

Результатом совместных усилий стало появление новой удобной складской площадки, позволяющей хранить 50 тысяч тонн слябов. НЛМК и ПГК теперь отправляют слябы маршрутами со станции Новолипецк до Навашино. Это привело к более ритмичной погрузке и выгрузке слябов, а также ускорению оборота полувагонов.

Напомним, ПГК - крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в РФ. Его филиалы находятся в 14 российских городах и за границей - в Казахстане и Финляндии. В парке ПГК более 100 тысяч грузовых вагонов с учетом полувагонов, крытых вагонов, цементовозов и платформ.