В Дзержинске началась подготовка к новогодним праздникам

В администрации города состоялось совещание под председательством главы города Дзержинска, на котором была представлена предварительная программа празднования предстоящего Нового года. По планам, мероприятия в городе начнутся уже с 25 декабря и охватят сразу шесть основных городских площадок. По традиции праздники пройдут и в поселках городского округа.

«Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, мы готовимся и думаем, чем будем радовать жителей города в новогодние праздники. Сейчас уже определили шесть праздничных площадок: три городских парка, стадион «Капролактамовец» и, конечно, площадь Дзержинского, которая, уверен, станет главной точкой притяжения горожан. Если эпидемиологическая обстановка в регионе позволит, праздничные мероприятия будут идти не только накануне 31 декабря и в новогоднюю ночь, но и на протяжении всех каникул», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В организации и наполнении новогодних мероприятий примут участие учреждения культуры и спорта, молодежные центры города и учреждения образования – школы и детские сады. Режиссером главной площадки празднования – площади Дзержинского – станет Евгений Кобылянский.

«Открытие главной сцены у нас запланировано на вечер 25 декабря выступлением звезд эстрады из Москвы, кого именно – пока секрет. В другие дни на сцене выступят творческие коллективы Дворца культуры химиков и других учреждений культуры, а также известные в городе и области музыкальные группы – «One love», «PARTY», «CHKALOV», «Sunrise», «Натанцы», «GAGARIN BAND» и другие. На этой же площадке в новогоднюю ночь пройдет диско-марафон от лучших диджеев города, а в один из дней новогодних каникул – концерт «Золотые хиты советской эстрады 70-80-х». Уверен, каждый найдет для себя что-то интересное, вдохновится атмосферой праздника и обязательно запомнит этот Новый год», - рассказал директор программ Дворца культуры химиков, режиссер главной праздничной площадки в Дзержинске Евгений Кобылянский.

В трех городских парках специально к новогодним праздникам будут проходить игровые программы, фотовыставки, флешмобы, а также показательные выступления и мастер-классы от спортивных секций.

Конноспортивный комплекс «Город спорта» подготовил для юных дзержинцев уникальное сказочное путешествие с прогулкой на санях по лесу, подвижными играми, общением с лошадьми, мастер-классами, чаепитием и, конечно, новогодней ёлкой, Дедом Морозом и подарками. Программа стартует с 18 декабря. В этот же день в Дзержинском театре кукол откроется Резиденция Деда Мороза, где дети и взрослые смогут лично пообщаться с главным зимним волшебником, загадать заветное желание и принять участие в снежных играх.

На стадионе «Капролактамовец» традиционно пройдут театрализованные представления в домике Деда Мороза и откроется детский каток. Также катки при нормальных погодных условиях планируется залить в Центральном городском парке культуры и отдыха и на территории ДОЛ «Город спорта».

Частью праздника на площадках в парках и на главной сцене в этом году станут и сами дзержинцы, которые хорошо поют, играют на музыкальных инструментах, зажигательно танцуют, пишут стихи или любят декламировать. Прием заявок стартовал в середине августа и завершился в начале ноября.