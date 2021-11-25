Силовики провели обыск в "Нижегородстройзаказчике" из-за скандала в ковид-госпитале

Силовики провели обыск в Государственном казённом учреждении "Нижегородстройзаказчик" и изъяли документы вчера, 24 ноября. Эта организация выступает заказчиком некоторых крупных социальных объектов Нижнего Новгорода, таких как детские сады, школы и больницы, о чём сообщили в программе "Кстати...".

По неофициальным сведениям, обыски могли быть связаны со строительством ковидного госпиталя инфекционной клинической больницы № 23 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Ранее, при строительстве, между подрядчиком и ГКУ "Нижегородстройзаказчик" произошёл скандал: первый заявляет, что ему не доплатили около 100 миллионов рублей. Отмечено, что подрядчик даже грозился снять перегородки у душевых кабин, чего в итоге не случилось.

Официальных комментариев представители обеих сторон конфликта не предоставили.