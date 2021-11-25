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Недвижимость25 ноября 2021 5:35

Жилой комплекс из девяти домов построят в районе улицы Июльских дней

Старые и ветхие дома, которые сейчас стоят на этом месте, снесут
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Жилой комплекс из девяти домов построят в районе улицы Июльских дней.

Жилой комплекс из девяти домов построят в районе улицы Июльских дней.

Фото: Яндекс. Карты

Современный жилой комплекс построят в Ленинском районе недалеко от Управления железной дороги. Девять домов от 2 до 16 этажей появятся в границах улиц Июльских Дней, Чонгарская, Октябрьской революции и Менделеева. Соответствующая план-схема комплексного развития территории (КРТ) опубликована на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Сейчас на территории площадью 1,6 га находится девять домов, подлежащих сносу. Пять из них признаны аварийными, степень износа еще четырех превышает 70% - таким образом, они попадают под критерий КРТ.

Осваивать территорию планируется в два этапа. В рамках первой очереди будет снесено и построено три дома высотой от 5 до 16 этажей. В рамках второй очереди снесут шесть зданий и построят шесть домов высотой от 2 до 12 этажей. Также здесь планируется сделать два подземных паркинга на 223 машиноместа.