Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 18:42

На улице Кожевенной планируют воссоздать «Миллионку»

Новое арт-пространство должно увеличить приток туристов
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В рамках развития улицы Кожевенной в Нижнем Новгороде планируется создать новое арт-пространство – «Миллионку». Об этом в ходе заседания городской Думы Нижнего Новгорода рассказал председатель правления фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков, представляя новую концепцию развития этой улицы.

В соответствии с концепцией планируется благоустроить территорию от улицы Широкой до Чкаловской лестницы и от Нижневолжской набережной до кремля. При этом новое арт-пространство должно стать одной из важных туристических точек на территории Старого Нижнего. Здесь будут проложены новые туристические маршруты, установлены малые архитектурные формы и новый стрит-арт. Одной из главных «новинок» этой улицы станет фигура босяка. Здесь же планируется создать «Живой музей ремесел».

Основная концепция развития этой территории будет связана с творчеством Максима Горького. В частности, здесь появятся барельефы с героями пьесы «На дне». Здесь же появится демонстрационная «Ночлежная квартира».