На улице Кожевенной планируют воссоздать «Миллионку»

В рамках развития улицы Кожевенной в Нижнем Новгороде планируется создать новое арт-пространство – «Миллионку». Об этом в ходе заседания городской Думы Нижнего Новгорода рассказал председатель правления фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков, представляя новую концепцию развития этой улицы.

В соответствии с концепцией планируется благоустроить территорию от улицы Широкой до Чкаловской лестницы и от Нижневолжской набережной до кремля. При этом новое арт-пространство должно стать одной из важных туристических точек на территории Старого Нижнего. Здесь будут проложены новые туристические маршруты, установлены малые архитектурные формы и новый стрит-арт. Одной из главных «новинок» этой улицы станет фигура босяка. Здесь же планируется создать «Живой музей ремесел».

Основная концепция развития этой территории будет связана с творчеством Максима Горького. В частности, здесь появятся барельефы с героями пьесы «На дне». Здесь же появится демонстрационная «Ночлежная квартира».