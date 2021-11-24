Дело экс-директора Управления инженерной защиты Нижнего Новгорода передали в суд

В Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МКУ «Управления инженерной защиты Нижнего Новгорода» Алексея Ежкова. Теперь дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, в мае прошлого года управление выступило муниципальным заказчиком по проведению ликвидации аварийной ситуации на склоне Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде, - сообщили следователи. – На основании письма МКУ подрядная организация провела эти работы. В период с июня по ноябрь 2020 года, вопреки интересам службы и зная о заинтересованности представителей подрядной организации, потребовал взятку от учредителя компании-подрядчика.

По данным следователей, он запросил строительные материалы для строительства личного дома в Приокском районе. Общая стоимость этих услуг составила 220 тысяч рублей. После выполнения этих работ он подписал отчетные документы о ликвидации аварии на Похвалинском съезде. Сейчас обвиняемый уже уволен с занимаемой должности. В данный момент уголовное дело уже передано в суд.