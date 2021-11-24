АО «Теплоэнерго» стало победителем регионального конкурса «Инвестиционный проект года-2020»

АО «Теплоэнерго» победило в XV региональном конкурсе «Инвестиционный проект года», организованном министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области в номинации «Проект в сфере услуг».

Компания представила на конкурс реализованный в 2020 году очень актуальный проект повышения надежности и качества теплоснабжения Нижнего Новгорода. Он позволил заменить свыше 118 км тепловых сетей в зоне эксплуатационной ответственности предприятия. Реконструкция и ремонт затронули также наиболее крупные источники теплоснабжения в Нижнем Новгороде. Объем инвестиций составил 2 234 млн рублей.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин в ответном слове на церемонии награждения отметил, что АО «Теплоэнерго» третий год проводит большую работу по повышению надежности и качества теплоснабжения и не намерено снижать темпы замены тепловых сетей.

«Очень неожиданно и приятно получить эту награду. Темпы и объемы замены теплосетевого комплекса нашего предприятия, как и обновление оборудования имеют основной целью повышение качества услуг для наших потребителей. Я хочу сказать слова благодарности, прежде всего, своему коллективу. Именно благодаря ежедневному труду каждого из сотрудников нам удалось прийти к сегодняшним результатам. В следующем году мы намерены продолжить эту большую работу на благо жителей региона. Задачи и планы перед нами стоят самые масштабные», - заявил Илья Халтурин.

Также генеральный директор АО «Теплоэнерго» поблагодарил правительство Нижегородской области и администрацию Нижнего Новгорода за сотрудничество, отметив, что только в синергетическом режиме взаимодействия предприятие смогло достичь таких результатов.