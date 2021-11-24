Дзержинск признан самым инвестиционно гостеприимным городом Нижегородской области

Сегодня были объявлены результаты регионального конкурса «Инвестор года-2020». В номинации «Самое инвестиционно гостеприимное муниципальное образование» победил Дзержинск.

«Сейчас наш город готовится к своему столетнему юбилею. И одна из задач, которую мы перед собой ставим – возрождение столицы химической промышленности России. А для этого нужно привлекать инвесторов, возрождать промышленность, делать город комфортным для жителей всех возрастов», - написал глава города Дзержинска Иван Носков на своих страницах в социальных сетях. Также глава города поблагодарил за поддержку правительство Нижегородской области и губернатора региона Глеба Никитина.

Отметим, что не только Дзержинск как муниципалитет стал победителем конкурса. Еще в двух номинациях победы достались дзержинским предприятиям. В номинации «Инвестиционная инициатива года» победу одержала частная школа «Академия речи», а в номинации «Инвестиционный проект года в сфере модернизации промышленного производства» – ООО «Завод синтанолов». Таким образом, у Дзержинска – три из восьми возможных наград!

Напомним, региональный конкурс «Инвестор года» проводится в Нижегородской области с 2006 года. Цель конкурса – выявление, поддержка и поощрение наиболее значимых для региона инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, которые стартовали или были реализованы в течение календарного года. При выборе победителей оценивается не только объем привлеченных инвестиций или масштабность проекта, важна также его социальная значимость для муниципального образования. В конкурсную комиссию входят министры Нижегородского правительства, а возглавляет ее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В разные годы номинантами на премию «Инвестор года» становились дзержинские предприятия «Хома», «Окапол», ДПО «Пластик» и др.

Ранее стало известно, что Дзержинск по итогам 2020 года стал лидером рейтинга Нижегородской области по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. Почетный штандарт Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области был вручен главе города Дзержинска летом 2021 года. А в октябре стало известно, что Дзержинск занял второе место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Фото пресс-службы администрации г. Дзержинска