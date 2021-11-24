В нижегородском парке «Швейцария» появятся профессиональные лыжные трассы Фото: @swisspark_nn

В нижегородском парке «Швейцария» появятся профессиональные лыжные трассы. Об этом сообщается в официальном Instagram парка.

Так, состоялось выездное совещание по прокладыванию профессиональных лыжных трасс в парке «Швейцария».

- Дмитрий Владимирович Стрижак, директор ДЮСШ N5, и Федор Владимирович Прилуков, специалист по прокладыванию профессиональных лыжных трасс, приехали помочь в этом важном деле. Вместе с директором парка Олегом Владимировичем Шуваловым рассмотрели карту благоустроенной территории, в том числе ту, что ещё не открыта: тротуарную сеть, лесополосы, спортивное беговое кольцо. А затем отправились исследовать местность, - уточняется в сообщении.

Сейчас перед ними стоит важная задача - проложить лыжню для классического хода шириной около 3-х метров и протяжённостью от 1 километра и больше.

Согласно опубликованной информации, предположительный маршрут лыжной трассы пройдет от Сурикова, к памятнику афганцам, остановке «Администрация района» и обратно к Сурикова. Теперь необходимо дождаться работы спецтехники.

- Ещё немного о правилах работы, кто думает, что «дать лыжню» - это просто. На снежную подушку слоем от 30-40 см, выезжает техника с навесным оборудованием. Сначала «тёрка»выравнивает и уплотняет снеговой настил. Затем резак прокладывает лыжню. И так два раза в неделю, - сообщили в Instagram парка.