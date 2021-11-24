Вниманию абонентов: специалисты «Газпром газораспределение Нижний Новгород» не продают газовое оборудование путём поквартирного обхода

В адрес ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» поступают обращения граждан о законности деятельности лиц, представляющихся сотрудниками Общества и навязывающих услуги по установке, проверке и заключению договора на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования. Мошенники предлагают произвести замену газового оборудования, приобрести и установить прибор контроля загазованности воздуха-газоанализатора. По словам очевидцев, мошенники обходят многоквартирные дома и настаивают на немедленной оплате оборудования и услуг.

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» поясняет, что визиты сотрудников компании в квартиры или частные дома нижегородцев связаны только с проведением планового технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) либо с исполнением аварийных и ремонтных заявок жителей.

Техобслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования проводится не реже 1 раза в год, конкретные сроки проведения указаны в договоре на ТО ВДГО/ВКГО, который заключен между собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме или домовладении и специализированной организацией.

Работы проводятся только по предварительному уведомлению абонентов о дате и времени их проведения – перед проведением ТО ВДГО/ВКГО сотрудник созванивается с клиентом, домоуправляющие компании размещают в многоквартирных домах соответствующие объявления.

Во время визита специалисты газораспределительной компании обязаны предоставить удостоверение установленного образца и быть одетыми в форму с логотипом компании.

Сотрудники компании проводят необходимый объем работ, утвержденный Правилами пользования газом и указанный в договоре на ТО ВДГО/ВКГО. При этом специалисты при технической необходимости могут рекомендовать заменить газовое оборудование, но не продают газовое оборудование во время визита.

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рекомендует жителям города и области проверить наличие договора на ТО ВКГО/ВДГО со специализированной организацией и допускать для проведения работ только представителей этой компании.

Подробную информацию по установке, замене и ремонту газового оборудования можно получить в офисах ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» или по телефонам контактного центра: 8-800-707-00-01 или +7 (831) 422-24-00.