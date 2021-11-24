В Нижнем Новгороде форум состоялся впервые и проводился Мининском университете

Форум “Znanie Career Village”прошел впервые в Нижнем Новгороде. Его организатором является Российское общество “Знание”, а состоялся он 23 ноября в Точке кипения Мининского университета, где собрались более 300 студентов нижегородских вузов, средних профессиональных образовательных учреждений и крупнейшие региональные работодатели.

Сбербанк, Апрель IT, Пятерочка, IT-компания Lad, Почта России и другие представители бизнес-среды региона провели во время форума интерактивные мастер-классы, панельные дискуссии, спид-интервью и прямую линию с HR. Также на мероприятии был представлен Центр компетенций, открывшийся в Мининском университете в рамках реализации федерального проекта президентской платформы “Россия - страна возможностей”. Молодые люди могли составить индивидуальный профиль надпрофессиональных компетенций и оценить свои навыки.

Ректор Мининского Университета Виктор Сдобняков оценил уникальность формата мероприятия. Он отметил, что для студентов это возможность познакомиться с работодателями, понять их требования до этапа собеседований, чтобы заранее к ним подготовиться и в будущем более эффективно выстраивать карьерную траекторию. Работодатели в свою очередь смогут не только пополнить кадровый резерв, но и сформулировать свои запросы к университету.

- У нас есть инструменты, чтобы будущий соискатель, находясь еще в стенах университета, развивался под реальный запрос работодателя - через совершенствование содержания образовательных программ, развития софт скиллс студентов, - сазал Виктор Владимирович. - Я считаю, что образование должно быть максимально практико-ориентированным, происходить в сетевом партнерстве с работодателями, в нашем случае это и госкорпорации, Интел, 1С и другие.

На молодежном форуме “Znanie Career Village” встретились студенты и крупнейшие работодатели

Молодежный форум также прошел в Краснодаре, Омске, Новосибирске и Ростове-на-Дону, впереди - Калининград, Москва, Воронеж. Кроме насыщенной программы на форуме состоялся и розыгрыш призов, среди которых: Яндекс Станция. Лайт, Умные часы Xiomi Mi Smart Band 6, Беспроводные наушники JBL и многие другие. Но все же главным призом фестиваля стала возможность стать членом команды компании мечты, а также получить ценные советы от профессионалов из разных бизнес-направлений.

- Это очень крутое, масштабное мероприятие! Я пришла за новыми знаниями и все мои ожидания оправдались: работодатели очень разнообразные - от Пятерочки до Сбербанка. Спикеры поделились своим практическим опытом, а это очень ценно для нас, ведь нам только предстоит делать первые шаги в карьере и профессии, - поделилась впечатлениями студентка 3 курса Мининского университета Анастасия Сычева.

Фото пресс-службы Мининского университета