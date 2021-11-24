Реверс включили на мосту через реку Кудьму в Нижегородской области до 2 декабря

Реверсивное движение организовано на мосту через реку Кудьму в Нижегородской области 22 ноября, сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Этот участок является частью трассы М-7 «Волга». В Управлении уточнили, что в районе деревни Ветчак ведутся плановые работы, которые завершатся 2 декабря. Все это время движение транспорта по мосту будет осуществляться в реверсивном режиме.

- Интервал движения регулируется светофором согласно дорожной обстановке. Автомобили экстренных служб пропускаются в приоритетном порядке. Максимальная скорость - 40 километров в час, добавили в Управлении.

В ходе работ подрядчик проверит состояние деформационных швов и других элементов моста, выполнит гарантийный ремонт.

Отмечается, что мост переносит серьезные нагрузки, интенсивность движения по нему достаточно высокая. В связи с этим необходимо периодически проводить регламентные процедуры. Сейчас мост готовят к безаварийному использованию зимой. Период проведения работ выбран не случайно - трафик движения по мосту значительно снизился после дачного сезона.