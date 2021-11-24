Интеллектуальную игру для школьников «Супер-блиц» провёл нижегородский политех

Впервые Нижегородский государственный технический университет провел для учащихся школ Нижнего Новгорода и области серию интеллектуальных игр «Супер-блиц». Игра создана по принципу известного телеклуба знатоков «Что? Где? Когда?» и призвана укрепить вектора взаимодействия «Абитуриент-студент-предприятие», а также выявить и поощрить одарённых учащихся – будущих молодых специалистов.

Мероприятие организовал факультет довузовской подготовки и дополнительных образовательных услуг НГТУ им. Р.Е. Алексеева совместно со Студенческим клубом. Идею «Супер-блица» активно поддержали ректор университета Сергей Дмитриев, первый проректор – проректор по образовательной деятельности Евгений Ивашкин и проректор по внеучебной работе и молодёжной политике Кирилл Гончаров.

«Работе со школьниками в техническом университете мы придаем большое значение. Ведь это наши будущие студенты, а из них вырастают потом и Африкантовы, и Алексеевы. И мы считаем очень важным еще на школьной скамье показать ребятам, что научное творчество - это и интересно, и престижно», - подчеркнул первый проректор – проректор по образовательной деятельности Евгений Ивашкин.

Премьера осенней серии игры «Супер-блиц» состоялась 16 ноября на площадке Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). В соревнование вступили 16 команд старшеклассников базовых школ политеха в Нижнем Новгороде и области.

Двенадцать вопросов для каждой из школьных команд предложили представители институтов технического университета и опорных предприятий города (Росатом, ОКБМ, НИИИС им. Ю.Е. Седакова, «Группа ГАЗ», НАЗ «Сокол», «Красное Сормово»), которые также присутствовали в игровом зале.

В предложении составить вопросы для игры, направленом гостям, говорилось: «…У нас с Вами есть замечательная возможность объединения интересов, усилий для плодотворного сотрудничества и профориентации. Ждем Ваших интересных вопросов. Они могут быть из любой области знаний. Ведь инженер – личность многогранная и всесторонне интеллектуально развитая!».

И вопросы, действительно, оказались разнообразными, а порой и неожиданными. Но юные знатоки с ними вполне уверенно справились.

Победителями осенней серии игр интеллектуального конкурса «Супер-блиц» названы:

Команда МБОУ Школа № 33: Костюнина Вероника (капитан), Беспалов Роман, Моин Инна, Гусева Анна, Айдарова Надежда, Сазонова Дарина;

Команда МАОУ Лицей №82: Сдобнов Владимир (капитан), Шишкин Максим, Микишева Мария, Вдовина Светлана, Тихонов Никита, Степанов Владислав, Антонова Анна;

Команда МБОУ Лицей №8 («Вездеход»): Киселева Софья (капитан), Пылаева Светлана, Солодова Ольга, Комаров Игорь, Кузнецов Алексей,Тюленев Павел;

Команда МБОУ Школа №185 («Восемь корней из трех»): Кормишин Иван - капитан, Иванов Святослав, Беляков Иван, Карпов Владислав, Оськин Илья, Сисягина Дарья, Никитина Анастасия.

Осеняя сессия игр прошла с успехом, впереди - зимняя и весенняя

Кроме дипломов, участники команд-победителей получат баллы индивидуальных достижений, которые будут учтены при поступлении в НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Организаторы благодарят директора информационного центра по атомной энергетике ИЦАЭ Анну Крючкову за помощь в проведении мероприятий, а также сотрудников Студенческого клуба и столовой университета, которые организовали для игроков чайные паузы с вкусными пирогами производства «Студпита».

Следующие - зимняя и весенняя сессии интеллектуальной игры для школьников «Супер-блиц» запланированы в январе-феврале 2022 года. Заявки от команд школ уже поступают.

Фото: НГТУ им. Р.Е. Алексеева