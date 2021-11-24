30,7 млн рублей будет направлено муниципальным театрам на возмещение убытков в связи с ограничениями, связанными с COVID-19

Городская Дума на заседании 24 ноября 2021 года одобрила внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов.

Как рассказал депутатам директор департамента финансов Юрий Мочалкин, доходная и расходная части бюджета города на текущий год увеличены на 907 млн рублей. Из них 809,7 млн рублей составили межбюджетные трансферты, 94,4 млн рублей – собственные доходы.

Еще 70,6 млн рублей за счет средств межбюджетных трансфертов будет направлено на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения COVID-19, на оплату коммунальных услуг и оплату труда работников. За счет собственных доходов 30,7 млн рублей будет направлено на возмещение убытков муниципальным театрам в связи с ограничениями, связанными с COVID-19.

На приобретение для 30 школ города тренажерной системы на базе виртуальных моделей, способных моделировать различные опасные ситуации в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» будет выделено 14,4 млн рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства РФ 5 млн рублей выделено Нижнему Новгороду на создание модельной муниципальной библиотеки в Приокском районе, 4,8 млн рублей – на комплектование книжных фондов, 0,8 млн рублей – на техническое оснащение МБУК Театр «Вера» .

Еще 5,8 млн рублей выделено на увеличение фонда оплаты труда учреждений культуры для достижения целевых показателей.

На основании обращений депутатов городской Думы, 2,4 млн рублей из средств резервного фонда будет выделено на обеспечение деятельности учреждений образования и территориального общественного самоуправления.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на текущий год составила 45 млрд 902,5 млн рублей, расходная – 47 млрд 875,9 млн рублей, дефицит – 1 млрд 973,4 млн рублей.