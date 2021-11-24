Двух новых прокуроров назначили в Нижегородской области 23 ноября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, прокурором Автозаводского района Нижнего Новгорода на ближайшие 5 лет назначен старший советник юстиции Денис Сайгин, который раньше занимал должность Выксунского городского прокурора.

На тот же срок на должность Балахнинского городского прокурора назначен старший советник юстиции Дмитрий Чижкин. Он ранее занимал должность начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Александр Кононов назначен новым министром спорта.