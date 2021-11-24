70-летний юбилей отмечает Слудинская водопроводная станция

Вот уже 70 лет Слудинская водопроводная станция снабжает питьевой водой верхнюю часть Нижнего Новгорода. Старт строительству этой водопроводной станции, второй в городе после Куйбышевской, был дан в 1949 году, а уже в 1951 году она была запущена в эксплуатацию. Сейчас от ее стабильной и бесперебойной работы зависит водоснабжение примерно 120 тысяч жителей Нижегородского, а также части Советского и Приокского районов.

- Сейчас Слуда, несмотря на свой возраст, пожалуй, самая высокотехнологичная станция АО «Нижегородский водоканал», одна из немногих в России, где одновременно используется несколько методов очистки для получения питьевой воды самого высокого качества: осветление, фильтрация, озонирование, хлорирование и ультрафиолетовое обеззараживание, - рассказывает начальник Нагорного цеха водоснабжения Дмитрий Панков.

И модернизация продолжается. Так в прошлом году там была введена в действие новая установка предварительной аммонизации, которая отличается от предыдущей использованием самых современных технологий, в том числе автоматизированным дозированием и введением реагента в воду. Этот процесс водоподготовки предотвращает образование в питьевой воде хлорорганических соединений, обладающих канцерогенной и мутагенной активностью, а также снижает запахи, улучшает санитарное состояние по бактериологическим показаниям водопроводной сети города.

Обеспечивают все необходимые процессы водоподготовки на Слудинской водопроводной станции 83 сотрудника. Многие из них работают даже не годами — десятилетиями, вкладывая свой опыт и знания, привлекая к работе на станции выросших и получивших профильное образование детей и создавая профессиональные династии.

- Главное богатство Нижегородского водоканала – это его люди. Профессионализм работников станции и их стремление двигаться вперед становятся отправной точкой для модернизации, рационализаторские предложения помогают совершенствовать систему водоснабжения, - подчеркивает генеральный директор АО «Нижегородской водоканал» Павел Марков. - Нам есть чем гордиться: решено много сложнейших задач. Впереди еще многое предстоит, но командная работа с теми, кому небезразлично будущее водоканала, кто на отлично справляется со своим делом, потому что по-другому просто не умеет, служит гарантией общего успеха.