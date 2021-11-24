Нижегородцам рассказали, как получить медотвод от вакцинации

Получить медотвод от вакцинации от коронавируса нижегородцы смогут в тех же медицинских учреждениях, где делают прививки. Об этом на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре рассказала заместитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

- Как правило, в территориальной поликлинике содержатся все сведения о заболеваниях человека, - напомнила Наталья Садыкова. – Там и можно получить медицинский отвод. Если же человек всегда проходил лечение в коммерческих медицинских организациях, то можно взять все выписки оттуда и предоставить в больницу по месту жительства.

По словам представителя Роспотребнадзора, медицинский отвод могут получить люди с аллергией на прививку, а также те, у кого хронические заболевания находятся в острой фазе. С осторожностью следует применять прививку людям с онкологией. Им предварительно необходима консультация врача.