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Общество24 ноября 2021 11:41

Нижегородцам рассказали, как получить медотвод от вакцинации

По данным Роспотребнадзора, получить документ можно в тех же больницах, где делают прививки
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Получить медотвод от вакцинации от коронавируса нижегородцы смогут в тех же медицинских учреждениях, где делают прививки. Об этом на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре рассказала заместитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

- Как правило, в территориальной поликлинике содержатся все сведения о заболеваниях человека, - напомнила Наталья Садыкова. – Там и можно получить медицинский отвод. Если же человек всегда проходил лечение в коммерческих медицинских организациях, то можно взять все выписки оттуда и предоставить в больницу по месту жительства.

По словам представителя Роспотребнадзора, медицинский отвод могут получить люди с аллергией на прививку, а также те, у кого хронические заболевания находятся в острой фазе. С осторожностью следует применять прививку людям с онкологией. Им предварительно необходима консультация врача.