Парковку на улицах Сурикова и Терешковой запретят с 15 декабря Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода
Парковку и остановку транспортных средств в дневное время запретят на улицах Сурикова и Терешковой в Нижнем Новгороде с 15 декабря. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемами изменённого движения.
Итак, ограничения будут действовать:
- с 09:00 до 17:00 по пятницам на улице Сурикова;
- с 09:00 до 17:00 по вторникам на участке улицы Терешковой (от улицы Крылова до проспекта Гагарина).
– Изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега, – пояснили в департаменте. – Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.
Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.
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