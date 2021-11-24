Парковку на улицах Сурикова и Терешковой запретят с 15 декабря Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и остановку транспортных средств в дневное время запретят на улицах Сурикова и Терешковой в Нижнем Новгороде с 15 декабря. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемами изменённого движения.

Итак, ограничения будут действовать:

- с 09:00 до 17:00 по пятницам на улице Сурикова;

- с 09:00 до 17:00 по вторникам на участке улицы Терешковой (от улицы Крылова до проспекта Гагарина).

– Изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега, – пояснили в департаменте. – Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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