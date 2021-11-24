Ещё у 768 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 24 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 210 032 человека. За последние сутки был выявлено 768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 487 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 181 920 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 8 658, а за последние сутки тридцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (19 498), за прошедшие сутки там выявили 72 новых случая.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 533 человека), Санкт-Петербург (1 387 человек) и Московская область (1 842 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.