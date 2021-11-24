Инна Ванькина вошла в состав постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству

Городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 24 ноября 2021 года внесла изменения в решение о составах постоянных комиссий Думы.

Инна Ванькина вышла из состава постоянной комиссии по городскому хозяйству и вошла в состав постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству.

Решение было принято городской Думой на основании личного заявления депутата.

Напомним, заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев вошел в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению, Герман Карачевский – в состав постоянной комиссии по экологии.

Фото: gordumannov.ru